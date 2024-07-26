Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В порту Барселоны нашли четыре тонны кокаина в мешках с рисом

Полиция изъяла рекордные четыре тонны кокаина в порту Барселоны

close
100%
Juan Medina/Reuters

Гражданская гвардия Испании изъяла четыре тонны кокаина, найденные в порту Барселоны в рамках борьбы с преступной группировкой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании.

В 2023 году полиция начала расследование в отношении компании, которая занималась перевозкой контейнеров с рисом из Парагвая в Барселону. Во время очередной проверки правоохранители обнаружили наркотики.

По данным правоохранительных органов, это стала самая крупная партия кокаина, которую обнаружили в порту Барселоны. В ходе операции были задержаны 10 членов группировки.

Также в рамках расследования партия наркотиков была перехвачена полицией Парагвая. Там обнаружили 3,3 тонны кокаина. В марте в Великобритании изъяли еще 2,1 тонны наркотиков.

17 июля таможенники Белоруссии выявили крупнейшую в истории страны партию наркотиков весом в 1077 килограмм. Всех фигурантов по делу задержали. В отношении группы лиц завели уголовные дела.

Ранее стало известно, что в портах Европы изъяли десятки тонн кокаина за полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами