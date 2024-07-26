В порту Барселоны нашли четыре тонны кокаина в мешках с рисом

Гражданская гвардия Испании изъяла четыре тонны кокаина, найденные в порту Барселоны в рамках борьбы с преступной группировкой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании.

В 2023 году полиция начала расследование в отношении компании, которая занималась перевозкой контейнеров с рисом из Парагвая в Барселону. Во время очередной проверки правоохранители обнаружили наркотики.

По данным правоохранительных органов, это стала самая крупная партия кокаина, которую обнаружили в порту Барселоны. В ходе операции были задержаны 10 членов группировки.

Также в рамках расследования партия наркотиков была перехвачена полицией Парагвая. Там обнаружили 3,3 тонны кокаина. В марте в Великобритании изъяли еще 2,1 тонны наркотиков.

17 июля таможенники Белоруссии выявили крупнейшую в истории страны партию наркотиков весом в 1077 килограмм. Всех фигурантов по делу задержали. В отношении группы лиц завели уголовные дела.

Ранее стало известно, что в портах Европы изъяли десятки тонн кокаина за полгода.