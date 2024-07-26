Россиянин проник в магазин с помощью лопаты, выпил бутылку водки и закусил арбузом

В Челябинской области мужчина проник в магазин с помощью лопаты, выпил бутылку водки и закусил арбузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кыштым. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения взял садовую лопату и разбил ею стекло двери магазина, чтобы забраться внутрь. Мужчина обыскал полки торговой точки и остановил свой выбор на бутылке водки, которую осушил и закусил арбузом.

Позже патрульные полицейские задержали подозреваемого в проникновении в магазин 48-летнего местного жителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже.

До этого в Амурской области домработница украла элитный алкоголь у работодателя и выпила его. За время отсутствия хозяев россиянка почти полностью опустошила их коллекцию спиртных напитков, общий ущерб составил 182 тысячи рублей.

Ранее вооруженный ножом россиянин устроил погром в магазине из-за пива.