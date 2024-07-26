В Тюмени перевернулась пожарная машина

В Тюмени на улице Комбинатской перевернулась пожарная машина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, где опрокинулся пожарный автомобиль», — говорится в публикации.

Уточняется, что пожарные ехали на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией. В ведомстве отметили, что в результате аварии никто не пострадал. В данный момент выясняются обстоятельства происшедшего.

До этого сообщалось, что в Ленобласти машину разорвало в аварии с большегрузом. По версии правоохранителей, женщина на машине марки Nissan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

25 июля сообщалось, что в Бурятии молодой водитель сбил ребенка, скрылся с места ДТП. К тому же мужчина, не желавший нести ответственность за содеянное, решил избавиться от главной улики и выехал в лес, где сжег машину.

Ранее в Ленобласти школьница на машине матери задавила слепого мальчика.