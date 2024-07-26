Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени перевернулась пожарная машина

ГИБДД: в Тюмени на улице Комбинатской перевернулся пожарный автомобиль

close
100%
ГИБДД РФ по Тюменской области

В Тюмени на улице Комбинатской перевернулась пожарная машина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, где опрокинулся пожарный автомобиль», — говорится в публикации.

Уточняется, что пожарные ехали на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией. В ведомстве отметили, что в результате аварии никто не пострадал. В данный момент выясняются обстоятельства происшедшего.

До этого сообщалось, что в Ленобласти машину разорвало в аварии с большегрузом. По версии правоохранителей, женщина на машине марки Nissan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

25 июля сообщалось, что в Бурятии молодой водитель сбил ребенка, скрылся с места ДТП. К тому же мужчина, не желавший нести ответственность за содеянное, решил избавиться от главной улики и выехал в лес, где сжег машину.

Ранее в Ленобласти школьница на машине матери задавила слепого мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами