Минздрав рассказал, сколько пациентов с ботулизмом остаются в российских больницах

В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть пациентов находятся в реанимации. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«В стационарах остаются восемь человек с ботулизмом», — отметил он.

Кузнецов уточнил, что из шести больных в палатах интенсивной терапии четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам помощника министра здравоохранения РФ, врачи оценивают состояние одного из пациентов как средней степени тяжести, другого готовят к выписке.

По информации ведомства, с середины июня за в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Все они ели лобио, заказанное в «Кухне на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о закрытии предприятия, где делали вызвавшую ботулизм продукцию.