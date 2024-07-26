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Минздрав рассказал, сколько пациентов с ботулизмом остаются в российских больницах

Минздрав РФ сообщил, что восемь пациентов с ботулизмом остаются в стационаре

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Shutterstock

В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть пациентов находятся в реанимации. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«В стационарах остаются восемь человек с ботулизмом», — отметил он.

Кузнецов уточнил, что из шести больных в палатах интенсивной терапии четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам помощника министра здравоохранения РФ, врачи оценивают состояние одного из пациентов как средней степени тяжести, другого готовят к выписке.

По информации ведомства, с середины июня за в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Все они ели лобио, заказанное в «Кухне на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о закрытии предприятия, где делали вызвавшую ботулизм продукцию.

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