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Против экс-главы минздрава Дагестана возбудили еще одно дело

СК возбудил дело о крупной взятке в отношении экс-главы минздрава Дагестана

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Depositphotos

Первый отдел по расследованию особо важных дел управления СК России по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, в декабре 2023 года экс-замминистра получил от директора коммерческой организации взятку размером 400 тыс. рублей. За это он должен был помочь заключить госконтракт с министерством здравоохранения Дагестана на поставку специализированного лечебного питания.

Также СК возбудил уголовное дело в отношении взяткодателя. Он обвиняется по статье о даче взятки.

До этого в СК сообщили, что всего бывший заместитель министра здравоохранения получил не менее 87,7 млн рублей. Подозреваемый в период с января 2019 года по декабрь 2021 года помогал предпринимателям заключать госконтракты. За это он брал 10% от стоимости сделки.

25 июля 2024 года главу Красноперекопска Вадима Хомина сняли с должности в связи с утратой доверия, а его заместителя Эдема Абдукадырова задержали за взятки.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.

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