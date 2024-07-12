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В Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона

Суд арестовал двоих зампредов правительства Ивановской области Эрмиш и Зобнина

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Пресс-служба ФСБ России

Двое заместителей председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин арестованы по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

12 июля в Курганской области задержали сотрудников одного из местных отделений полиции. Правоохранителей подозревают в избиении военного.

9 июля в подмосковном Красногорске сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего депутата Государственной думы Валерия Драганова.

Днем ранее Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

Ранее россиянина обвинили в финансировании организаций Украины и задержали.

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