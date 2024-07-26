Японец экономит деньги 21 год, чтобы раньше выйти на пенсию

Житель Японии 21 год копит деньги и экономит буквально на всем, чтобы раньше выйти на пенсию, пишет Oddity Central.

Как рассказал 45-летний мужчина, пожелавший остаться неизвестным, в начале 2000-х годов ему удалось получить стабильную, но очень сложную работу. По его словам, ему регулярно приходилось трудиться сверхурочно, однако он не хотел увольняться из-за «хорошей зарплаты». Поэтому 21 год назад японец придумал, как выйти из этой ситуации.

Мужчина объяснил, что решил раньше выйти на пенсию и начал экономить на всем, чтобы к тому моменту у него была финансовая подушка. Для этого он отказался от съемной квартиры и переехал в общежитие. Всю необходимую мебель и прочую домашнюю утварь японец искал в мусорных контейнерах.

Таким образом, рассказывает мужчина, к 2024 году ему удалось накопить $640 тысяч. Теперь, считает японец, он может выйти на пенсию и не переживать за свое финансовое состояние.

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