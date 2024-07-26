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Фигуранта дела о госизмене осудили на 10 лет

ФСБ: изучавший промобъект в Петербурге фигурант дела о госизмене получил 10 лет

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Shutterstock

Фигурант дела о госизмене, изучавший промышленный объект в Санкт-Петербурге для атаки украинскими беспилотниками, получил 10 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и области.

Согласно сообщению управления ведомства, приговор 2-го Западного военного окружного суда в отношении Лутора Вячеслава Александровича 1990 года рождения вступил в законную силу. Мужчина планировал вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Суд признал его виновным по статьям о приготовлении к совершению госизмены в форме перехода на сторону противника, о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией, а также о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима.

«В ходе опроса Лутор дал признательные показания, а также дополнительно сообщил, что по заданию украинских кураторов осуществил доразведку промышленного объекта в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА», — заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, Лутор через мессенджер Telegram контактировал с представителями «Легиона», изъявляя желание принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Получив согласие кураторов, мужчина приобрел авиабилеты по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стамбул. Из Турции он планировал попасть в Польшу, а затем на Украину. Мужчину задержали при попытке выезда из РФ. В июле 2023 года Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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