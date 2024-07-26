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Неизвестный пробрался к россиянке домой и угрожал ей ножом

Нижегородка спаслась от пробравшегося в квартиру грабителя через окно

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Жительница города Сергач в Нижегородской области стала жертвой грабителя из-за не запертой двери в квартиру. Об этом сообщает издание NewsNN в Telegram-канале.

Все началось с того, что в квартиру к женщине постучался незнакомец и попросился переночевать. Женщина отказала мужчине, а через некоторое время обнаружила его у себя на кухне — оказалось, что она оставила дверь в жилье незапертой. Злоумышленник, угрожая нижегородке ножом, забрал ее банковские карты, деньги, смартфон. Когда грабитель отвлекся на телефонный звонок, женщина выпрыгнула в окно и сбежала к соседке, откуда связалась с правоохранителями.

Преступника обнаружили неподалеку от места ЧП, в заброшенном строении. При задержании он попытался оказать полицейским сопротивление. Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый 37-летний уроженец республики Татарстан.

Ранее жительница Коми пустила незнакомца погреться в квартиру и осталась без украшений.

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