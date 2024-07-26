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Песков напомнил уехавшим артистам о «белой» эмиграции

Песков: уехавшая из РФ после 1917-го интеллигенция вернулась и принесла пользу

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж «творческой интеллигенции». Об этом он заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео выступления представителя Кремля опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

«После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. <…> Бедствовали за границей», — отметил Песков.

Он напомнил, что в начале 1930-х годов «посылали гонцов» к эмигрантам и уговаривали их вернуться.

Представитель Кремля отметил, что в этом списке есть знаменитые писатели, произведения которых дети в настоящее время проходят в школе. Он обратил внимание, что те, кто вернулись, принесли Родине много пользы. А настоящие враги России сгинули.

«Каждый сгинул по-разному. Это наша история», — заключил Песков.

В начале июля выяснилось, что абсолютное большинство (93%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не желают переезжать за границу. Это рекордный показатель с 1991 года.

Ранее Пугачева отказывалась называть отъезд эмиграцией и все же приезжает в Россию, однако старается делать это тайно.

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