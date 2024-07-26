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ФСБ обнародовала видео доставки из Турции подозреваемого во взрыве авто в Москве

ФСБ показала кадры доставки в РФ из Турции подозреваемого во взрыве Серебрякова

ФСБ РФ обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, которого подозревают в подрыве автомобиля Land Cruiser российского военного в Москве.

На кадрах, которые опубликовали силовики, видно, как самолет авиакомпании Turkish Airlines рулит после посадки. Затем из лайнера выводят Серебрякова, его сажают в микроавтобус и увозят.

До этого на допросе мужчина заявил, что заложил взрывное устройство под автомобиль военного по заданию Ильи, который, по его мнению, является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Серебряков общался с куратором в мессенджере и один раз встречались в Стамбуле. Фигурант заявил, что за ликвидацию российского военного ему обещали украинский паспорт и от $10 тыс. до $20 тысяч.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова.

Ранее брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах.

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Подрыв внедорожника в Москве
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