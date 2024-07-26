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Врачи заявили, что умеренный стресс способствует замедлению темпов старения

ТАСС: небольшой стресс способствует замедлению темпов старения человека

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Shutterstock

Современный ритм жизни способствует замедлению старения россиян, а умеренный стресс может даже положительно влиять на этот процесс. Об этом сообщили врачи ТАСС.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее отмечал, что россияне стали ощущать свой возраст на 10 лет меньше: 40-летние чувствуют себя как 30-летние, а 50-летние — как 40-летние.

«Мы наблюдаем замедление старения. Люди в возрасте 50-60 лет выглядят моложе своих лет. Это связано с психоэмоциональным состоянием, включая стресс. Долгосрочные и сильные стрессы негативно влияют на старение, тогда как кратковременные и незначительные стрессы могут быть полезными и замедлять этот процесс», — рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Также терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что стресс бывает как положительным, так и отрицательным. «Стресс — это естественное состояние организма, которое может стимулировать его развитие или заставлять задуматься о текущем положении», — добавил он.

По словам Ткачевой, замедление старения также обусловлено рядом факторов, включая прогресс в технологиях и медицине, а также изменения в образе жизни. Исследования показывают, что эти изменения влияют на восприятие возраста. «Темпы жизни меняются: люди живут дольше и качественнее благодаря достижениям науки и медицины», — отметил врач-психиатр Андрей Назаров.

Кроме того, врачи подчеркивают, что место проживания также влияет на восприятие возраста. В крупных городах люди чувствуют себя моложе благодаря более динамичной жизни и большему количеству возможностей для заботы о здоровье.

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