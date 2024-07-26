В России предупредили об угрозе новых дронов ВСУ с умным ИИ

В России нужно активизировать разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) для появления системы автопилота у беспилотных летательных аппаратов, так как американские компании уже начали работать над подобными технологиями для их дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

«Сейчас отечественное ПО для автопилотирования беспилотников не развернуто не потому, что есть непреодолимые технологические барьеры, а потому, что объявлена и подкреплена немалыми средствами гонка в совершенно абстрактном направлении, и большинство участвует в ней», — констатировал он.

По словам главы Smart Engines, в современных условиях приоритетом должно являться не число статей или число выступлений на зарубежных конференциях, а настоящие достижения. В пример он привел запуск первого спутника, полет человека в космос, создание атомного реактора.

Так Арлазаров прокомментировал информацию о том, что американская компания Auterion уже активно развертывает на Украине свое ПО для автопилота под названием Skynode S. Утверждается, что новая разработка способна автоматически фиксировать цели.

Он уверен, что в России ИИ тоже должен стать прикладной областью, и государству, исходя из этого, необходимо задать правильные ориентиры — «видимые успехи в технологии, экономике и других областях».

В апреле замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявляла, что Киев ведет разработку беспилотников с искусственным интеллектом.

Ранее российский разработчик сравнил успехи Москвы и Киева в области беспилотников с ИИ.