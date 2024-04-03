Разработчик заявил, что российские беспилотники опережают украинские в ИИ

Россия опережает Украину в применении беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) в боевых действиях. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС РФ не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьезно», — сказал он.

ИИ в беспилотниках применяется для донаведения. Оператор дрона прилетает в зону доразведки цели — обнаруживает ее и фиксирует на ней дрон, после чего финальное донаведение осуществляется в автоматическом режиме, пояснил Кузякин.

Он также подчеркнул, что в мире пока нет полностью автономных беспилотников, которые могли бы действовать без оператора. При этом гендиректор ЦКБР отметил, что к этой цели приближается американский Swithblade, который применялся ВСУ еще в начале спецоперации, однако успехов не имел.

До этого телеканал CNN сообщал, что ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России осуществлялись беспилотниками с использованием базового искусственного интеллекта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.