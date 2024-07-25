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Минздрав одного из российских регионов сообщил о всплеске смертности среди жителей

Министр Миннуллин: в начале 2024 года в Татарстане произошел всплеск смертности

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Shutterstock

В начале 2024 года в Татарстане зафиксировали всплеск смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, слова которого приводит РБК.

По его словам, снизить смертность поможет профилактика, но достаточно серьезная группа пациентов «не идет на диспансеризацию»,

Среди основных причин летального исхода глава ведомства назвал нарушения системы кровообращения и онкологические заболевания.

«Профилактика – это задача, прежде всего, диспансеризации. Она позволяет гарантированно выявить определенные риски и предупредить их», — рассказал Миннуллин.

Специалисты Минздрава выявили и устранили причины, которые отталкивают людей от прохождения диспансеризации. Глава ведомства обратил внимание, что пациентов разделили в поликлиниках по потокам, чтобы они не «сидели в очереди».

В июне в России создали фильтры с золотом и серебром для системы вентиляции в стационаре для решения проблемы смертности из-за внутрибольничных инфекций.

Ранее Голикова анонсировала, что в России собираются повысить коэффициент рождаемости.

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