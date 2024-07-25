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В Берлине рассказали о сокращении числа развешанных по городу украинских флагов

Жительница Берлина Альшер: в столице ФРГ стало меньше украинских флагов

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Максим Богодвид/РИА Новости

Количество флагов Украины, развешенных по Берлину, заметно уменьшилось. Об этом в беседе с RT рассказала жительница столицы Германии Беттина Альшер. По ее словам, сейчас украинскую символику можно увидеть у посольства страны и у Красной ратуши.

Она призналась, что горожане радуются исчезновению украинских флагов с улиц. Более того, по понедельникам проходят демонстрации против правительства и за Россию. Полиция при этом запрещает приносить флаги РФ, отметила Альшер.

«Но люди все равно приходят с ними. 80% немцев — за Россию, это люди говорят между собой и на демонстрациях», — подчеркнула она.

В июне власти Германии запретили болельщикам проносить российскую символику в фан-зоны чемпионата Европы — 2024 по футболу.

Как пояснили в пресс-службе фан-зоны, которая находится в Мюнхене, это решение мотивировано тем, чтобы болельщики не провоцировали друг друга.

До этого стало известно, что болельщики сборной Сербии скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина на улицах немецкого города Гельзенкирхен перед матчем чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Англии.

Ранее в Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить желто-голубые ленты.

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