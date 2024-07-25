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Член ОП РФ заявил о возвращении жизни в новых регионах России в привычное русло

Член ОП РФ Малькевич: в новых регионах России восстанавливается мирная жизнь

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Алексей Майшев/РИА Новости

Сегодня новые регионы России показывают пример всей стране, как можно быстро и слаженно работать, восстанавливаться и развиваться. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (АГПУ) в городе Бердянске Запорожской области Александр Малькевич.

По словам общественного деятеля, в новых регионах России сейчас восстанавливается мирная жизнь, и жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей благодарны за это президенту России Владимиру Путину.

«Российские власти делают все возможное для того, чтобы жизнь в новых регионах возвращалась в привычное русло», — сказал Малькевич.

Он уточнил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях идет масштабная стройка, фактически с нуля создается необходимая инфраструктура.

В Херсонской области вводится в строй участок автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка. В ЛНР после капремонта начнет работу Краснодонский родильный дом. В ДНР, в Мариуполе, вводят в эксплуатацию новый корпус больницы интенсивного лечения и филиал Нахимовского военно-морского училища.

Также Малькевич сообщил, что накануне в Бердянске Запорожской области открылся молодежный образовательный центр «Маяк».

«Открытие образовательного кластера «Маяк» в Бердянске даст мощнейший импульс для развития молодежи», — считает эксперт.

Он отметил, что люди из разных регионов страны объединяются для восстановления новых субъектов.

«Взять, например, руководителя центра «Маяк» в Бердянске Андрея Маслова, который ранее руководил запуском и работой парка «Россия моя история» в Мелитополе. Он приехал восстанавливать новые территории из Омска», — уточнил Малькевич.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов. Глава государства подчеркнул, что у жителей Донбасса и Новороссии должны быть «достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее».

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