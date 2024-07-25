Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм, где поминают воинов

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на Валааме посетили храм в честь Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о павших героях, которые отдали свою жизнь за Родину и веру.

Песков напомнил, что Путин уже неоднократно бывал в этом храме, теперь он был в церкви вместе с Лукашенко. После молебна, президенты продолжили общение на территории обители.

В четверг, 25 июля, стало известно, что Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Эту встречу двух лидеров сочли нерядовой. По мнению советника-посланника посольства Белоруссии в РФ Александра Шпаковского, от результатов предстоящих переговоров напрямую зависит, как будут развиваться союзные отношения, региональная обстановка, а также архитектура мировых процессов.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.