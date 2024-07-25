Москвича арестовали за татуировку с нацистской символикой

Бабушкинский районный суд арестовал мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Москвича обвинили по статье о демонстрации нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20. 3 КоАП России). Подробностей дела в суде не раскрыли.

«Суд назначил Константину Милехину административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в сообщении.

16 июля в Москве жителя Зеленограда задержали и оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Ему назначили административный штраф в размере 1 тыс. руб.

19 июля в Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, который снял футболку и показал всем окружающим татуировку с символом нацистской Германии.

Это был первый в истории города случай, когда судья вынес приговор по статье о неоднократной пропаганде нацистской символики.

Ранее стала известна судьба мужчины, который выкрикнул нацистское приветствие в московском отделении ГИБДД.