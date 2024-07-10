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Мужчина выкрикнул нацистское приветствие в московском отделении ГИБДД

Москвича оштрафовали за нацистское приветствие, отданное им в отделении ГИБДД

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Global Look Press

Москвича оштрафовали за отданное им нацистское приветствие в отделе ГИБДД, сообщили «Осторожно, новости».

Как пишет Telegram-канал, 20 мая 35-летний житель Ярославского района пришел в отделение ГИБДД по СВАО на улице Вешних вод. В присутствии свидетелей москвич, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, вскинул правую руку и прокричал «Зиг хайль».

Хулигана задержали и составили на него административный протокол. На днях суд оштрафовал мужчину на две тысячи рублей за демонстрацию экстремистской символики. Во время заседания подсудимый отрицал свою вину, но очевидцы инцидента подтвердили версию правоохранителей.

Ранее мужчина сорвал украинский праздник в Германии, выкрикнув гитлеровское приветствие.

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