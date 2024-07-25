Кожа на ноге ребенка стала отходить клочьями после ожога на борту рейса Стамбул — Москва

Девочка уронила стакан и получила сильнейшие ожоги на рейсе Стамбул — Москва. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 23 июля во время раздачи напитков в самолете. 13-летняя девочка поставила на выдвижной столик перед собой бумажный стаканчик с горячим чаем и случайно опрокинула его, взмахнув рукой. В результате ногу ребенка обдало кипятком — кожа у школьницы начала отходить клочьями.

Когда воздушное судно прибыло в аэропорт «Внуково», сотрудники здравпункта оказали пострадавшему ребенку оперативную медицинскую помощь. После этого девочку доставили в больницу. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого самолет, который должен был вылетать на Кубу, задержался в Москве из-за дебоширки на борту. Женщина употребляла алкоголь перед полетом из-за переживаний о долгом пути.

Ранее авиакомпания сняла пассажирку с рейса и отдала ее место министру.