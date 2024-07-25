Из-за возникших проблем с электроэнергией Украине предстоит пережить тяжелую зиму в 2024 году. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

«Уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла», — сообщил министр.

Перед началом специальной военной операции (СВО) мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт. К осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в июле заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский не знает, как страна переживет предстоящий отопительный сезон. По его оценкам, большие украинские города могут замерзнуть.

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что украинские власти опасаются за состояние энергетики страны, с которой будет трудно пережить предстоящую зиму.

Ранее стало известно о неожиданной угрозе для энергосистемы Украины.