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Стало известно о неожиданной угрозе для энергосистемы Украины

NYT: разрушенная энергосистема Украины столкнулась с аномальной жарой

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Anna Voitenko/Reuters

Энергетическая система Украины столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что электросеть Украины в течение нескольких месяцев подвергалась ударам российских ракет и беспилотников, в результате чего некоторые электростанции и подстанции были выведены из строя. Теперь же, согласно материалу NYT, энергосистема страны борется с сильной жарой.

По данным издания, в большей части Украины летом температура может достигать 40°C. Чтобы предотвратить коллапс электросети, власти страны ввели массовые веерные отключения на всей территории. Отмечается, что в Киеве большинство зданий в настоящее время остаются без электричества не менее десяти часов в день.

В начале июля глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Ранее в «Укрэнерго» пообещали сохранить электроснабжение прифронтовых районов.

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