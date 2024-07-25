В «Садоводах России» оценили, будут ли дачников штрафовать за шалфей

Дачников не будут наказывать за выращивание шалфея предсказателей, который был внесен в список растений, содержащих наркотические средства, если он будет расти на участке в малых объемах. Об этом НСН рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Это называется юридическая казуистика. У каждого растения есть какие-то ядовитые наркотические формы… Тот же самый шалфей предсказателей, который никто не видел, никто не выращивает. Случаев штрафов за эти растения не было никогда. Это не значит, что запрещено выращивание: они внесены в список растений с особым режимом», — сказал эксперт.

Он уточнил, что данный список разработан для специалистов, чтобы привлечь внимание к этим растениям, а не для обычных граждан. При этом Туманов напомнил, что дачников могут штрафовать за борщевик на садовом участке.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова до этого говорила, что выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая, может обернуться для российских дачников штрафами до 300 тысяч рублей или даже тюремным заключением на срок до двух лет.

Ранее россиянам рассказали, куда пожаловаться на заросли борщевика.