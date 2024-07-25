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СК завершил расследование дела против блогера Шпака

СК завершил расследование дела о дискредитации ВС РФ против блогера Шпака

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sashashpakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следствие завершило расследование дела о дискредитации Вооруженных сил РФ против блогера Александра Шпака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

«Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении... блогера Александра Шпака», — говорится в сообщении.

До этого источник в правоохранительных органах сообщал, что Шпак стал фигурантом уголовного дела.

По данным Mash, на артиста завели дело 12 марта в следственном управлении по ЦАО Москвы. Канал со ссылкой на следователей сообщает, что причиной послужили дискредитирующие российскую армию посты в Telegram-канале Шпака. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части первой статьи 280.3 УК РФ. До этого издание Life сообщало, что Шпака потребовали признать иноагентом. С заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

Ранее в России объявили в розыск мэра украинского города за дискредитацию ВС РФ.

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