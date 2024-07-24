«Голову включать надо»: депутат Бурматов — о съевших выдру участниках шоу «Последний герой»

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту незаконной охоты после того, как в одном из эпизодов шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 участники съели выдру. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что у него нет «желания» сажать в тюрьму участников передачи. При этом, по его словам, «предварительный сговор» группы лиц и трансляция преступления могут стать отягчающими обстоятельствами.

«Ключевой вопрос заключается в том, насколько злостно участниками программы были нарушены правила охоты. Понятно, что есть рейтинги и ради шоу у нас на многое пойдут, но все взрослые люди и надо было отдавать себе отчет в том, что за нарушение российского законодательства у нас положена ответственность. Очень важно сейчас следствию разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, потому что квалификация уголовная будет зависеть от многих факторов: что это группа людей, предварительный сговор, еще трансляция, это все было сделано на камеру. Совершенно нет желания никого сажать в тюрьму, но голову включать надо взрослым людям, даже когда они играют в игры вроде этой. Эта программа выходит на большую аудиторию, в том числе гипотетически детскую. Я специально вам обозначил: группа лиц, предварительный сговор и трансляция на большую аудиторию — это все может быть квалифицировано следствием как отягчающее обстоятельство. Не просто совершили преступление, а еще и набрали себе вот дополнительных черных шаров», — сказал он.

Бурматов подчеркнул, что выдру «принесли в жертву рейтингам» шоу, однако его участники, скорее всего, получат штраф.

«Я думаю, что вряд ли это злостные нарушители закона, скорее всего, это в первый раз совершенное преступление, и отделаются они возмещением ущерба и штрафом, но в игры они играют очень опасные, и статья, еще раз подчеркну, уголовная. Головой думать надо. Понятно же, что это все эти дикие условия очень условны. Когда у тебя вокруг все обвешано камерами и вокруг тебя съемочная бригада из нескольких десятков человек, сложно назвать эти условия дикими. Это шоу, и самое главное — это рейтинги этого шоу, чтобы продать рекламу в нем. Эту выдру в жертву и принесли этим рейтингам — неправильно так делать. Если уж вы организуете это, полистайте тогда хотя бы правила охоты и порядок добычи зверя, если вы людей толкаете на это. Получается, что организаторы этого шоу фактически людей толкнули на уголовное преступление, а теперь неизвестно, чем это закончится», — добавил он.

24 июля стало известно, что Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай организовала проверку из-за того, что участники шоу «Последний герой» поймали и съели выдру на Телецком озере. По данным ведомства, причиной проверки стала незаконная охота на пушное животное.

Генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа», которая создает шоу «Последний герой», объяснила «Газете.Ru», что участников передачи толкнул на преступление «реальный голод», а организация сожалеет о произошедшем.

Серия телепередачи с поимкой выдры командой «Медведей» была опубликована на сайте канала ТВ-3. В ней участники шоу во время прогулки нашли старый капкан, в который попал зверь. Выдру добил и разделал Алан Царикаев, после чего ее приготовили и съели.

Ранее участник нового сезона «Последнего героя» рассказал о конфликтах на шоу.