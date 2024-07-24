В Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Instagram

Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В данный момент не рассматриваем», — заявили в пресс-службе.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно быстрее возобновить доступ в России к Instagram, но не в текущих условиях. Он отметил, что России необходимо использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить точку зрения РФ.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) экстремистской и запретил их на территории России.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против компании из-за того, что руководство корпорации разрешило модераторам Instagram и Facebook не удалять в ряде стран призывы к насилию в отношении российских военных.

В действиях Meta (признана в России экстремистской и запрещена) усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

Ранее больше половины россиян положительно оценили импортозамещение заблокированных соцсетей.