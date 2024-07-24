Украина возобновила выдачу паспортов военнообязанным за границей

Паспортная служба Украины возобновила прием заявлений на оформление документов и выдачу их в зарубежных подразделениях для мужчин, которые обновили свои военно-учетные документы. Об этом сообщило украинское государственное предприятие «Документ» в Telegram-канале.

«Для получения услуг указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины «Резерв» с помощью QR-кода. Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным», — говорится в сообщении.

Теперь граждане Украины призывного возраста смогут подать необходимые документы в Мюнхене, Берлине, Кельне, Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Мадриде, Валенсии, Праге, Братиславе и Милане.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

23 июля агентство «РБК-Украина» со ссылкой на депутата Ярослава Железняка сообщило, что комитет Верховной рады поддержал продление в стране военного положения и мобилизации.

Ранее на Украине начали задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах