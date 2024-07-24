Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл ряд социальных и жилых объектов в новых регионах России, сообщает РИА Новости.

Последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, их эффективной интеграции в единое пространство России продолжится, пообещал глава государства. В этом участвуют все регионы России при координирующей роли правительства.

«Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития», — сказал Путин. Для этого запущена комплексная программа на этот срок, утверждена госпрограмма восстановления регионов на 2024-2026 годы.

24 июня в эксплуатацию будет введен участок автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области, отрезок является частью альтернативного пути в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность семнадцати населенных пунктов, а также позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска «Джанкой». На восстановление трассы, которая на отдельных участках была существенно повреждена, ушло пять месяцев.

При участии главы государства также открывают Краснодонский родильный дом в ЛНР. Он рассчитан на 90 коек и может принять порядка десяти тысяч женщин в год. После капремонта улучшилось оснащение палат, операционные и отделение неонатологии пополнились новым оборудованием.

Также среди открываемых объектов — отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения Мариуполя на 165 коек. В рамках ремонта был осуществлен монтаж сетей, восстановление кровли и фасада, внутренние отделочные работы, поставлено оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создан первый региональный сосудистый центр, а также медицинская лаборатория.

Работы велись с мая прошлого года, все это время учреждение не прекращало свою деятельность. В двух других корпусах больницы ремонт все еще продолжаются.

В Мариуполе при участии главы государства будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны, строительство которого шло с декабря 2022 года.

Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек. Филиал включает корпус со зрительным залом на 600 мест, универсальный спортивный комплекс с бассейном, залом для игровых видов спорта и занятия акробатикой, спорткомплекс с крытой ареной, футбольное поле, тренажерную площадку, полосу препятствий, спальные корпуса.

Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра «Маяк» (Бердянск, Запорожская область).

Ранее Путин назвал число построенных домов в новых регионах России.