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Путин поручил обеспечить упрощенный доступ новых регионов к мерам поддержки

Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты России

Новые регионы необходимо включить в обновленные национальные проекты уже в этом году. Об этом заявил Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году», — сказал Путин.

Также Путин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном перемещении офисов государственных компаний из Москвы в регионы РФ. Кроме того, он сказал, что при необходимости нужно предусмотреть для новых регионов упрощенный доступ к инструментам поддержки.

До этого глава государства заявил, что в новых регионах России построено уже 62 многоквартирных дома.

24 июля Путин заявил, что необходимо увеличить уровень жизни в Донбассе уже сейчас — жители новых регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы. Глава государства отметил, что вся Россия поддерживает четыре новых региона страны — Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Среди первоочередных целей, которые стоят перед российским правительством и правительством регионов, как заявил Путин, — ремонт жилья, строительство современных домов, социальных и транспортных объектов.

Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения о перемещении офисов государственных компаний из Москвы в регионы РФ.

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