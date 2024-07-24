Путин потребовал создать комфортные условия для жизни в Донбассе

Необходимо увеличить уровень жизни в Донбассе уже сейчас — жители новых регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что вся Россия поддерживает четыре новых региона страны — Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Среди первоочередных целей, которые стоят перед российским правительством и правительством регионов, как заявил Путин, — ремонт жилья, строительство современных домов, социальных и транспортных объектов.

Путин поручил включить Донбасс и Новороссию в реализацию национальных проектов, а также предоставить упрощенный доступ к инструментам поддержки для этих регионов.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что социально-экономическое развитие новых регионов РФ является одним из приоритетных направлений в работе Владимира Путина.

Ранее Путин оценил темпы восстановления Луганской народной республики (ЛНР).