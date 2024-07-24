Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобиля военных

В Киеве задержали подозреваемых в поджоге автомобилей военных

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Украинские правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге принадлежащих военным автомобилей и оборудования критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

«Разоблачена диверсионная группа, которая по заказу осуществляла поджоги оборудования критической инфраструктуры и автомобилей военных», — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные по мессенджеру получили заказ на поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге, а также автомобиля военнослужащего Nissan Navara. За выполненную работу им пообещали $200 и $1000 соответственно.

Подозреваемых обвинили в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствии деятельности ВСУ и умышленном повреждении чужого имущества. На текущий момент они арестованы.

Инцидент с поджогами произошел 20 июля. По информации издания «Страна.ua», в результате пострадало два автомобиля военнослужащих — Nissan и Ssang Yong. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье о препятствовании деятельности ВСУ.

Ранее машину военного сожгли в Ивано-Франковской области Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами