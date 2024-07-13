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На западе Украины подожгли автомобиль военного

В Ивано-Франковской области Украины сожгли машину военного

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Shutterstock

Неизвестные сожгли очередной автомобиль украинского военного. Новый инцидент произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины, сообщается в Telegram-канале «Политика Страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поджог автомобиля Jeep, который стоял рядом с многоквартирным жилым домом, произошел в ночь на 13 июля.

«Пожар потушили через 10 минут, люди не пострадали, а автомобиль сгорел полностью», — сообщил источник издания.

По его словам, за минувшую неделю были задержаны трое военнослужащих, которых правоохранители подозревают в поджогах автомобилей представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. Отмечается, что во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады. На месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

9 июля в Одессе неизвестные подожгли машину военнослужащего. Целью злоумышленников стал зеленый пикап. Транспортное средство сгорело дотла.

Ранее в Днепре мужчина крикнул военному фразу «Слава России».

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