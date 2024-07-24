Российским приставам разрешат применять оружие

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который разрешает судебным приставам в определенных случаях применять силу и оружие. Об этом пишет ТАСС.

Принятые депутатами поправки вносят изменения в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Согласно новым правилам, всем приставам будет разрешено применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу для «обеспечения установленного порядка деятельности судов». При этом специалистам нужно будет пройти особую подготовку и раз в год сдавать соответствующий экзамен.

Кроме того, приставы получат возможность фиксировать факты совершения преступлений и правонарушений на камеры и диктофоны в судах, зданиях ФССП и общественных местах. Порядок использования техники определит главный судебный пристав России.

Теперь законопроект должен пройти чтения в Совфеде, после чего его должен подписать президент.

До этого сообщалось, что Росгвардия предложила дать заместителям председателя ЦБ и их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, а также директорам департаментов и их заместителям право на ношение оружия. Все они, согласно проекту, смогут получить служебный пистолет или пистолет-пулемет.

Ранее сообщалось, что приставы хотят продать автопарк на сумму $1 млн чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.