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Массовая драка мигрантов в Татарстане попала на видео

В Набережных Челнах массовая драка мигрантов с местными жителями попала на видео

В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео массовую драку приезжих с местными жителями. Запись опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

Инцидент произошел в Автозаводском районе у дома 27/08. На кадрах в конфликте участвуют несколько десятков мужчин и несколько женщин. Драка быстро распадается на несколько эпизодов, с громкими криками оппоненты догоняют преследуемых, а те пытаются скрыться.

Случившимся заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Ход расследование поставлен на личный контроль руководителя СУ по Республике Татарстан В.А. Липского.

До этого в Екатеринбурге после драки, произошедшей между уроженцами Таджикистана и сотрудниками местной телекомпании «Крик-ТВ», в СК возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Ранее в Туапсе мигранты устроили массовую драку и стали претендентами на выдворение из России.

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