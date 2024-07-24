В России указали на опасность «темных кухонь» для здоровья людей

Большое число «темных кухонь» в России, которые организуют доставку готовой еды, могут навредить здоровью граждан. Об этом в беседе с НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

«Огромное количество расплодившихся Dark kitchens («темная кухня» — Прим. ред.) — тех, кто готовит еду. Им надо конкурировать с рестораном. Есть ресторан, он находится на месте, открыт, там официально оформлены сотрудники, он платит все налоги и у него есть некая себестоимость продукции, которую он может отпустить. Когда ты открываешь какую-то точку в подвале, нахождение которой не знает никто, даже Роспотребнадзор узнает о ней тогда, когда что-то уже произошло», — сказал он.

По его словам, в таких заведениях люди могут работать без медицинских книжек и оформления. Миронов подчеркнул, что это создает риски для россиян, которые важно остановить.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова до этого заявила, что в России нужно организовывать проверки заведений общественного питания и производителей готовой еды не менее одного раза в год.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан владелец точки, после покупки еды в которой отравились 17 человек.