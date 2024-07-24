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В России призвали регулярно проверять заведения общепита

Сенатор Епифанова: заведения общепита в России нужно проверять раз в год

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Shutterstock

В России нужно организовывать проверки заведений общественного питания и производителей готовой еды не менее одного раза в год. С таким предложением в беседе с НСН выступила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

«Считаю, что общепит и производителей (готовой еды. — Прим. ред.) следует обязать проходить санитарные проверки хотя бы раз в год. Поскольку, все-таки, речь идет о здоровье и жизни людей, а также о национальной безопасности. Мораторий был принят для того, чтобы поддержать предпринимателей, чтобы улучшить саму комфортную среду, в которой предприниматели бы работали», — сказала сенатор.

По ее словам, государство оказало «большое доверие» предпринимателям, однако это решение не должно приводить ко вседозволенности. Епифанова подчеркнула, что деятельность в этой сфере требует внимательности.

17 июля в Москве предъявили обвинение владельцу точки общепита, после покупки еды в которой отравились 17 человек. На данный момент мужчина задержан, свою вину в произошедшем он не признает. В рамках следственных мероприятий удалось выяснить, что сотрудники работали незаконно. Они не заключали трудовой договор с начальником.

Ранее сообщалось, что в России выросло число заведений общепита с летними верандами.

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