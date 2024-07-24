СБУ заочно обвинила Медведчука в приватизации государственного нефтепровода

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины (СБУ и НАБУ) заочно обвинили главу движения «Другая Украина», экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода «Самара — Западное направление» в 2015 году. Об этом сообщили в Telegram-канале спецслужбы.

СБУ и НАБУ провели расследование, в рамках которого собрали базу данных, указывающую на якобы причастность Медведчука к приватизации нефтепровода. По делу также обвиняются четыре представителя бывшего топ-менеджмента компании «Прикарпатзападтранс».

«В настоящее время обвинения предъявлены экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджмента «Прикарпатзападтранса», которые завладели и управляли нефтепроводом», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, Медведчук стал организатором приватизации. В 2015 году для реализации плана он якобы привлек людей, которые позже заняли руководящие должности в «Прикарпатзападтрансе». Как утверждает служба, полученную прибыль обвиняемые выводили через зарубежные компании, а позже присваивали себе.

10 июля власти Украины подали иск в суд о национализации активов Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. С политика планируют взыскать 24 автомобиля, самолет «Gulfstream G650», вертолет «Bell-427», более 20 объектов недвижимого имущества и корпоративные права 22 юридических лиц.

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