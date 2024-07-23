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Хорватский суд отменил арест яхты Виктора Медведчука

«Страна.ua»: хорватский суд отменил арест яхты Медведчука

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РИА Новости

Хорватский суд отменил арест яхты украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора. Об этом сообщает «Страна.ua».

Активы политика в Хорватии все еще заблокированы решением постоянно действующей правительственной рабочей группы. Теперь продажа яхты находится под вопросом, уточняет издание.

Речь идет про 92-метровую яхту Royal Romance. Ее арестовали весной 2022 года, она находится в хорватском порту Риека. Позже местный суд принял решение о передачи судна Украине. Сумма, которую киевские власти планируют выручить, не уточняется.

Известно, что яхта была построена в 2015 году, на ней есть лифт и бассейн, она вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. Ориентировочная стоимость судна на момент продажи Медведчуку составляла $200 млн.

До этого сообщалось, что Украина выставит на продажу арестованную яхту. Издание The Guardian также сообщало о скорой передаче судна Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее на Украине начали процедуру национализации активов Медведчука и его жены.

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