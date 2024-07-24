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Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

Путин утвердил список поручений по итогам ПМЭФ, в том числе по семейной ипотеке

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе по семейной ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поручил установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, а также обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета лицам, входящим в одну группу компаний.

Кроме того, Путин порекомендовал Госдуме обеспечить принятие федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ», а правительству совместно с Банком России поручено принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте kremlin.ru.

27-й Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня 2024 года. Несмотря на санкции, в форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Гости и участники мероприятия собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции.

Ранее Путин оценил важность обратной связи власти с людьми.

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