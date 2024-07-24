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ГД приняла проект, позволяющий получить неистраченный материнский капитал

Госдума приняла проект о выплате до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Трансляция пленарного заседания велась на сайте Дума ТВ.

Согласно проекту, остаток неистраченных средств материнского капитала можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о таком праве.

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей могли выплачиваться семьям. Глава российского государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части маткапитала действительно есть, она обсуждается с правительством.

В конце мая первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. По ее мнению, подобная возможность значительно улучшит здоровье детей.

Ранее россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал.

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