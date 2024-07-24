РОЦИТ объявил состав экспертного совета премии «Герои Рунета-2024»

В экспертный совет второй ежегодной премии «Герои Рунета-2024» вошли 30 человек, среди которых медиаменеджеры, журналисты, блогеры и другие представители русскоязычного интернета, сообщает пресс-служба Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

В состав экспертного совета вошел исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий и другие.

Как отметил председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, участники экспертного совета выберут лауреатов премии и финалистов «народного голосования».

«По правилам премии «героем Рунета» могут стать не только конкретные люди, но и компании, проекты, явления и даже мемы», — сказал он.

Напомним, премия «Герои Рунета» была учреждена в 2023 году. Генеральные информационные партнеры премии – медиахолдинг Rambler&Co и информационное агентство ТАСС.