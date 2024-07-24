Патриарх Кирилл лишил сана священника, посетившего СВО

Патриарх Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Казанской епархии Русской Православной церкви.

Согласно тексту документа, иерей лишен сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, запрещающих вступление в брак во второй раз, блуд, воровство и рукоприкладство, а также из-за нарушения 9 правила Константинопольского Двукратного Собора, осуждающего телесные наказания.

Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении из сана Беляева в феврале 2024 года, когда священник вернулся из Харьковской области. После этого иерей записал видео со стоящими за его спиной мужчинами с флагом частной военной компании «Вагнер». В ролике иерей обвинил церковные власти Татарстана в противодействии спецоперации и призвал не мешать «заниматься поддержкой русского воинства».

В начале июля сообщалось, что в Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили сана за отказ читать «молитву о победе». Он был в сане почти 30 лет.

Ранее на бывшего протодиакона Кураева завели дело о нарушении закона об иноагентах.