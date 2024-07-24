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Патриарх Кирилл лишил сана священника, посетившего СВО

Патриарх Кирилл лишил сана ездившего на СВО священника Виталия Беляева

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Виталий Беляев/VK

Патриарх Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Казанской епархии Русской Православной церкви.

Согласно тексту документа, иерей лишен сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, запрещающих вступление в брак во второй раз, блуд, воровство и рукоприкладство, а также из-за нарушения 9 правила Константинопольского Двукратного Собора, осуждающего телесные наказания.

Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении из сана Беляева в феврале 2024 года, когда священник вернулся из Харьковской области. После этого иерей записал видео со стоящими за его спиной мужчинами с флагом частной военной компании «Вагнер». В ролике иерей обвинил церковные власти Татарстана в противодействии спецоперации и призвал не мешать «заниматься поддержкой русского воинства».

В начале июля сообщалось, что в Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили сана за отказ читать «молитву о победе». Он был в сане почти 30 лет.

Ранее на бывшего протодиакона Кураева завели дело о нарушении закона об иноагентах.

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