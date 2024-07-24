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Житель донецкого Нью-Йорка рассказал о похищении детей украинскими военными

РИА Новости: ВСУ отбирали детей у мирных граждан в донецком поселке Нью-Йорк

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольном украинским войскам поселке Нью-Йорк Донецкой области власти и сотрудничающая с ними организация «Белый ангел» забирали детей у родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эвакуированного из населенного пункта местного жителя.

По словам собеседника агентства, был случай, когда дети остались без родителей, и за ними приехали представители организации, занимающиеся эвакуацией несовершеннолетних вглубь Украины. После того как детей забрали, местные жители решили выяснить их местоположение.

«Якобы кто-то из соседей позвонил, где они, в Киеве у какой-то там племянницы, хотя туда звонили, ответила: «Да, у меня», но пообщаться с детьми не дали, соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали», — сказал источник РИА Новости.

19 июля стало известно, что депутаты Госдумы (ГД) утвердили доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений украинских властей против детей. Согласно документу, в 2014–2022 годы с подконтрольных Киеву территорий Донбасса пропали 1,6 тыс. несовершеннолетних, а с начала 2022 года украинские власти вывезли оттуда порядка 65 тыс. детей. В ходе презентации доклада вице-спикер ГД Анна Кузнецова добавила, что украинские силовики создали спецподразделения «Феникс» и «Белый ангел», которые похищают детей, даже если для этого приходится отнимать их у родителей.

Ранее сообщалось, что данные о преступлениях Киева могут включить в учебники истории РФ.

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