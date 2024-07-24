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В Раде усомнились в бесконечной поддержке Запада

В Раде назвали иллюзией идею о бесконечной поддержке Запада

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РИА Новости

Идея о том, что страны Запада будут всегда и безусловно поддерживать Украину, является иллюзией. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире украинского национального телемарафона.

«Эта иллюзия о том, что нас [Украину] будут всегда безусловно и бесконечно поддерживать, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего [начавшегося в мае] харьковского наступления россиян», — сказал он.

По его словам, наступление ВС РФ в Харьковской области стало возможным из-за нехватки денег и оружия, поставляемого с Запада.

До этого бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что правительство Германии намеревается сократить финансовую помощь Украине в два раза в следующем году по сравнению с 2024 годом, поскольку видит перспективу проигрыша Киева в конфликте.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев также заявил, что с приходом к власти в Великобритании Лейбористской партии во главе с Киром Стармером поддержка Киева со стороны Лондона может сократиться.

Ранее Украина ратифицировала соглашения о помощи с Канадой, Латвией и Словенией.

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