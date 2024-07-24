Доктор наук из Петербурга поверил мошенникам и лишился двух миллионов рублей

В Петербурге доктор геолого-минералогических наук попался на уловку телефонных мошенников, взял кредит и лишился сбережений. Об этом сообщает «78.ru».

С 69-летним петербуржцем по телефону связались неизвестные, они представились сотрудниками Росфинмониторинга и сообщили мужчине, что с его счетов происходят списания средств в пользу террористических организаций.

Чтобы избежать проблем с правоохранительными органами и возбуждения уголовного дела, россиянину предложили перевести все накопления на «безопасный» счет и оформить кредит. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, общий ущерб составил два миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что жительница Улан-Удэ оформила несколько кредитов и перевела деньги на «безопасные счета» по указанию мошенников. С ней связались якобы сотрудники Центробанка, которые убедили женщину в том, что ее накопления в опасности. За две недели общения со злоумышленниками пострадавшая оформила несколько кредитов в разных банках под предлогом покупки недвижимости и перевела более 10 млн рублей на указанные мошенниками «безопасные счета».

Ранее россиянка поверила аферистам и вложила в мошеннический проект более 11,5 млн рублей.