Пушков предрек банкротство США из-за госдолга

На оплату процентов по госдолгу США в 2024 году уйдет львиная доля налогов, что приблизит крах американской экономики. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон по итогам 2024 года будет должен заплатить по своим обязательствам $1,14 трлн, что, по словам Пушкова, составляет 76% налоговых сборов.

«США на всех парах несутся к реальному банкротству», – заявил Сенатор.

Он отметил, что «не надо быть [Илоном] Маском, чтобы видеть эту перспективу».

По мнению Пушкова, США следует резко урезать свои расходы.

До этого в Международном валютном фонде заявили, что многие страны оказались в тяжелом положении из-за высокого уровня государственного долга. Дело в том, что после ковида выросли дефициты бюджетов, которые надо было покрывать с помощью наращивания госдолга.

Ранее на Западе назвали причину рекордного дефицита бюджета США.