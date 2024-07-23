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Пушков предрек банкротство США из-за госдолга

Сенатор Пушков: США на всех парах несутся к реальному банкротству

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На оплату процентов по госдолгу США в 2024 году уйдет львиная доля налогов, что приблизит крах американской экономики. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон по итогам 2024 года будет должен заплатить по своим обязательствам $1,14 трлн, что, по словам Пушкова, составляет 76% налоговых сборов.

«США на всех парах несутся к реальному банкротству», – заявил Сенатор.

Он отметил, что «не надо быть [Илоном] Маском, чтобы видеть эту перспективу».

По мнению Пушкова, США следует резко урезать свои расходы.

До этого в Международном валютном фонде заявили, что многие страны оказались в тяжелом положении из-за высокого уровня государственного долга. Дело в том, что после ковида выросли дефициты бюджетов, которые надо было покрывать с помощью наращивания госдолга.

Ранее на Западе назвали причину рекордного дефицита бюджета США.

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