В России для семей участников СВО запустили чат психологической поддержки

В Telegram запустили единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников спецоперации, где будут помогать справиться с тревожным состоянием и проводить персональные информационные консультации. Об этом 360.ru рассказал член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

«Тематики обращений, с которыми люди могут обращаться в чат, абсолютно разные. <…> Это стрессовые расстройства различные, это реакции горя, страхи, тревожные состояния, депрессия, панические атаки, апатия, навязчивые мысли, бессонница, обострение психосоматических заболеваний и много-много других. Мы не отказываем никому», — уточнил он.

По его словам, общение с психологом будет выстраиваться в условиях анонимности. Предварительно специалисты будут давать развернутый текстовый комментарий на обращения, которые поступят в чат. За услугой могут обратиться жители любого российского региона, добавил Мартынов.

16 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил о важности оказывать постоянную поддержку семьям участников специальной военной операции на Украине. Сам губернатор рассказал, как в субъекте поддерживают участников СВО. В ответ на это Путин поблагодарил его и местные власти за работу.

Ранее сообщалось, что Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества» помогут в адаптации ветеранам СВО.