Россиянам станет проще платить за услуги газоснабжения

Клиенты Сбера смогут создавать учетную запись и входить в личный кабинет сервиса приема платежей за услуги газоснабжения «Мой газ» при помощи Сбер ID, сообщает пресс-служба банка.

В личном кабинете пользователи могут проверять информацию о лицевом счете, контролировать платежи, скачивать квитанции и другое.

По словам директора департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Ивана Кузьмина, нововведение упростит процесс авторизации в сервисе.

«Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются Сбер ID. Это удобно, быстро, просто и самое главное безопасно», — сказал он.