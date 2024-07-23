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Россиянам станет проще платить за услуги газоснабжения

Пользователи сервиса «Мой газ» смогут авторизоваться по Сбер ID

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты Сбера смогут создавать учетную запись и входить в личный кабинет сервиса приема платежей за услуги газоснабжения «Мой газ» при помощи Сбер ID, сообщает пресс-служба банка.

В личном кабинете пользователи могут проверять информацию о лицевом счете, контролировать платежи, скачивать квитанции и другое.

По словам директора департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Ивана Кузьмина, нововведение упростит процесс авторизации в сервисе.

«Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются Сбер ID. Это удобно, быстро, просто и самое главное безопасно», — сказал он.

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