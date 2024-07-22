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Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей

РИА: Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей после ареста ее Lamborghini

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное межрегиональное управлении ФССП.

По информации приставов, Ивлеева погасила задолженность после того, как против нее приняли меры.

О блокировки счетов Ивлеевой из-за долгов стало известно еще в июне. Однако информация о многомилионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» появилась еще в конце мая. Тогда речь шла о 11 217 613 рублей.

Позже в Telegram-канале SHOT сообщили, что задолженность экс-ведущей «Орла и Решки» выросла вдвое, поскольку знаменитость не может расплатиться с налоговой уже третий месяц. Общая сумма долга составляла 20,9 млн рублей.

18 июля сообщалось об аресте автомобиля Ивлеевой Lamborghini Urus, который она купила в прошлом году за 40 млн руб. На авто наложили запрет на регистрационные действия — теперь она не может продать спорткар, но не лишена возможности ездить на нем.

Ранее сообщалось, что счета Ивлеевой заморозили из-за долгов.

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