Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей

Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное межрегиональное управлении ФССП.

По информации приставов, Ивлеева погасила задолженность после того, как против нее приняли меры.

О блокировки счетов Ивлеевой из-за долгов стало известно еще в июне. Однако информация о многомилионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» появилась еще в конце мая. Тогда речь шла о 11 217 613 рублей.

Позже в Telegram-канале SHOT сообщили, что задолженность экс-ведущей «Орла и Решки» выросла вдвое, поскольку знаменитость не может расплатиться с налоговой уже третий месяц. Общая сумма долга составляла 20,9 млн рублей.

18 июля сообщалось об аресте автомобиля Ивлеевой Lamborghini Urus, который она купила в прошлом году за 40 млн руб. На авто наложили запрет на регистрационные действия — теперь она не может продать спорткар, но не лишена возможности ездить на нем.

Ранее сообщалось, что счета Ивлеевой заморозили из-за долгов.